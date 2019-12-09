На капремонт Железногорской районной больницы в 2020 году выделят 7 млн рублей

В 2020 году запланирован капремонт кровли и инженерных систем Железногорской районной больницы: отопления и вентиляции, водоснабжения и канализации, электроснабжения и электроосвещения здания патологоанатомического отделения, а также выборочный капремонт здания прачечной. Также планируется выборочный капитальный ремонт здания женской консультации. На эти цели в областном бюджете запланировано около 7 млн рублей. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В 2018 году на капитальный ремонт и проектные работы родильного отделения из областного бюджета выделено 13,4 млн рублей.



В 2019 году на капремонт из региональной казны выделено более 4,5 млн рублей: проведен выборочный капитальный ремонт зданий поликлиники и аптеки, в которых смонтирована система автоматической пожарной и охранной сигнализаций с оповещением и управлением эвакуацией людей при пожаре; проведен капитальный ремонт ограждения территории лечебного корпуса. Кроме того, разработана проектно-сметная документация на частичный капитальный ремонт инженерных систем лечебного корпуса.

Больница расположена в 42 зданиях, которые строились с 1965 по 1994 годы. На сегодня средний процент износа составляет 48,7%. В состав больницы входят лечебный корпус стационар, инфекционное и детское отделения, поликлиника и женская консультация. В отдельно стоящих зданиях расположены: прачечная, пищеблок, два гаража, аптека.

Также идёт капремонт в оздоровительном комплексе «Дельфин» в Железногорске-Илимском. Из областного бюджета выделено более 67 млн рублей, на следующий год запланировано более 60 млн рублей на продолжение работ.