Большинство россиян выбрали бы премию вместо новогоднего корпоратива

В 2019 году 85% россиян предпочли бы отказаться от новогодних корпоративов в пользу премии. Причины такого ответа – возрастающие в преддверии новогодних праздников затраты (65%), чувство дискомфорта во время застолий с коллегами (29%), отсутствие возможности посетить корпоратив в назначенный день (4%), нежелание проводить свободное время с людьми с работы (2%). Об этом сообщила компания «АльфаСтрахование».

Опрос был проведен среди сотрудников более 110 российских компаний (с оборотом от 100 млн руб. в год).

В целом, опрошенные считают, что корпоративы – это хорошее мероприятие для сплочения команды: более половины респондентов (51%) рады посещать подобные встречи, 37% посещают вечеринки с коллегами по настроению, 12% стараются избегать этих праздников. Среди любителей корпоративов оказалось 57% женщин и 43% мужчин.

Опрос портала Superjob среди 9,5 тыс. респондентов, тем не менее, показал, что 56% посещают корпоративы по собственному желанию, 17% идут, «потому что надо», 27% игнорируют такие мероприятия. Среди «добровольцев» положительные отзывы о корпоративах оставили 80% опрошенных, среди празднующих поневоле – всего 52%. В целом же отрицательно оценили корпоративные мероприятия своих организаций 12% сотрудников. Несмотря на это, 73% опрошенных считают, что такие мероприятия позволяют создать в коллективе хороший микроклимат.