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Более 20 тысяч клиентов ВТБ приняли участие в акции «Безналичные на личное»

9 декабря 2019

В предновогодний период ВТБ подводит промежуточные итоги акции «Безналичные на личное», организованной совместно с платежной системой «Мир». За два месяца в ней приняли участие более 20 тысяч человек. Из них более 7 тысяч уже стали победителями в различных категориях.

Акция действует до 31 декабря 2019 года. Принять участие в ней могут владельцы дебетовых карт «Мир», включая передовой продукт банка — Мультикарту. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте super.mironline.ru/vtb и совершать привычные покупки по карте «Мир» ВТБ на любую сумму. В рамках стартового этапа уже определены первые победители. Девять из них получат главный приз в размере 100 тысяч рублей, еще 45 человек — от 10 до 50 тысяч рублей.

«ВТБ всегда стремится предложить дополнительные сервисы обслуживания. Наша цель — стать банком первого выбора, чтобы помимо классической линейки финансовых продуктов клиенты могли получать дополнительные привилегии. Призовой фонд акции составил чуть более 19 млн рублей. Финальные итоги мы подведём в преддверии новогодних праздников. Уверен, в предпраздничное время выигрыш будет для наших клиентов приятным сюрпризом», — отметил Сергей Миловский, заместитель руководителя департамента розничных продуктов, вице-президент ВТБ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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