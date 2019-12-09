Открытие главной елки Иркутска пройдет 21 декабря

В Иркутске 21 декабря в 17.00 в сквере имени Кирова состоится открытие главной ёлки города. Её начали устанавливать с середины ноября. В декабре в сквер начали завозить лед для монтажа ледяных горок, детского лабиринта и ледяных фигур. На данный момент сквер имени Кирова готов к празднику на 50%. С 7 декабря начнется оформление новогодней иллюминацией. 21 декабря в 13.00 состоится открытие Резиденции Деда Мороза. Она будет работать по 7 января включительно. Об этом сообщили в администрации города.

Будет оформлен к Новому году и остров Конный. Праздничное световое оформление получат каток, а также центральная новогодняя ель острова, у которой в этом году появятся новые искусственные ветви и светодинамическое оформление. Также на Конном будут установлены ледяные фигуры, горки и фотозоны. Открытие катка пройдет 22 декабря в 17.00. Еще одним местом новогодних торжеств станет залив Якоби. К празднику там возведут ледяные фигуры и горки.

С 1 по 6 января там пройдут игровые программы. 13 января на острове Конный балом-маскарадом горожане будут встречать Старый Новый год. 25 января пройдет второй общегородской день студента. Также 22 декабря в 12.00 состоится открытие зимнего сезона на пляже Якоби.

Всего зимой будет работать 24 хоккейных корта МКУ «ГСМЦ», 21 хоккейный корт на территории СОШ, 2 муниципальных стадиона – «Локомотив» и «Авиатор», каток на острове Конный, 4 корта придомовых территорий, 7 коммерческих катков. Также в Иркутске будут открыты 5 лыжных трасс, горнолыжный склон в Академгородке, тюбинговые горки.