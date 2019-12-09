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В заказнике «Красный Яр» пресекли факт браконьерства

9 декабря 2019

В ночь с 3 на 4 декабря во время выезда на территорию заказника «Красный Яр» инспекторы Заповедного Прибайкалья пресекли факт браконьерства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

У нарушителей  изъяли нарезной карабин «Сайга» с установленным на нем калиматорным прицелом, глушитель для него, и 56 патронов с двумя рожками (магазинами) на 30 патронов каждый.

Также инспекторы обнаружили у нарушителей природоохранного законодательства параплан.

- За данное правонарушение предусмотрен штраф до 4 тысяч рублей. Предположительно охотники готовились заняться облетом территорий заказника на параплане для обнаружения диких копытных животных, - рассказали государственные инспекторы.

После задержания мужчин доставили в отдел полиции. В заказнике «Красный Яр» запрещено нахождение с оружием, разведение костров и туристическая деятельность. Посещение территории допускается при получении специального разрешения от ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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