В заказнике «Красный Яр» пресекли факт браконьерства

В ночь с 3 на 4 декабря во время выезда на территорию заказника «Красный Яр» инспекторы Заповедного Прибайкалья пресекли факт браконьерства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

У нарушителей изъяли нарезной карабин «Сайга» с установленным на нем калиматорным прицелом, глушитель для него, и 56 патронов с двумя рожками (магазинами) на 30 патронов каждый.

Также инспекторы обнаружили у нарушителей природоохранного законодательства параплан.

- За данное правонарушение предусмотрен штраф до 4 тысяч рублей. Предположительно охотники готовились заняться облетом территорий заказника на параплане для обнаружения диких копытных животных, - рассказали государственные инспекторы.

После задержания мужчин доставили в отдел полиции. В заказнике «Красный Яр» запрещено нахождение с оружием, разведение костров и туристическая деятельность. Посещение территории допускается при получении специального разрешения от ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».