Жители Иркутской области могут проконсультироваться по вопросам безопасности новогодних подарков

В Иркутской области до 21 декабря специалисты Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии традиционно проводят «горячую линию» по вопросам качества и безопасности детских товаров, новогодних подарков. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Потребителей проконсультируют по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, детскому питанию, новогодних товаров, а также действующих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров.

Телефоны «горячей линии» 8-800-350-26-86, 8 (3952) 22-23-88.