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Жители Иркутской области могут проконсультироваться по вопросам безопасности новогодних подарков

9 декабря 2019

В Иркутской области до 21 декабря специалисты Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии традиционно проводят «горячую линию» по вопросам качества и безопасности детских товаров, новогодних подарков. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону. 

Потребителей проконсультируют по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, детскому питанию, новогодних товаров, а также действующих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров.

Телефоны «горячей линии» 8-800-350-26-86, 8 (3952) 22-23-88.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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