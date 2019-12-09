В Братске таможня задержала грузовик Scania

В Братске за нарушение процедуры таможенного транзита и сроков доставки задержан автомобиль «Scania R480». Об этом сообщает Иркутская таможня. Автомобиль перевозился в качестве товара.

Автомобиль перевозил не владелец товара, а другой гражданин, который был обязан доставить грузовик в таможенный орган до 27 октября. В положенный срок транспорт в постоянную зону таможенного контроля не прибыл, необходимые документы для завершения таможенной процедуры представлены не были.

Как пояснил позднее водитель грузовика, он нарушил срок таможенного транзита из-за поломки автомобиля.

В Братске водитель разместил неисправный грузовик на территории некоего акционерного общества. При этом с заявлением о продлении срока таможенного транзита не обращался. Уведомление о поломке машины в таможенные органы не представлял.

Ввезённый иностранный автомобиль может эксплуатироваться в России только после завершения процедуры таможенного транзита и таможенного оформления транспортного средства с уплатой положенных платежей, а также утилизационного сбора и получения ПТС.

Таможенные пошлины за грузоик составили около 1,5 млн. рублей, утилизационный сбор - 1 млн. рублей.

Владелец задержанного грузовика в течение 30 дней должен оформить автомобиль с предоставлением всех необходимых документов и оплатить таможенные платежи и иные сборы, в противном случае задержанный товар будет передан в Росимущество для продажи.