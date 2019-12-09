В Иркутской области перед Новым годом усилят охрану хвойных деревьев

В Иркутской области с 9 по 31 декабря пройдет операция «Ель». Её цель – упорядочение заготовки и усиление охраны ели и деревьев других хвойных пород в предновогодний период. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного комплекса.

К старту операции организуют передвижные и стационарные посты. К патрулированию могут быть привлечены сотрудники МВД, общественные лесные инспекторы по охране окружающей среды, члены школьных лесничеств.

По всем выявленным фактам незаконной заготовки ели или других деревьев хвойных пород будут составляться акты, протоколы об административном правонарушении и иные документы.