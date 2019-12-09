Итоги 8-летней работы ШЭПР подвели En+ Group и фонд «Возрождение Земли Сибирской»

En+ Group и фонд «Возрождение Земли Сибирской» провели исследование проектов выпускников «Школы экологического предпринимательства» (ШЭПР) в 2012-2019 годах. За это время в проекте участвовали 582 человека из 22 городов и 40 поселков, сел и деревень России – преимущественно, из Иркутской области и Республики Бурятия. Они представили на 16 очных сессиях ШЭПР 289 бизнес-идей. Об этом рассказали в En+ Group.

За 8 лет бизнес запустили 34 выпускника ШЭПР. Еще 44 проекта планируется реализовать в ближайший год. 30 проектов были представлены на ШЭПР как уже действующие — они работают и сегодня. 60% действующих на сегодня проектов были заявлены на сессиях школы в 2018 и 2019 годах, 40% — в период с 2012 по 2018 годы. 70% проектов, которые действовали до ШЭПР и после никак не изменились, не являются основным источником дохода для выпускников Школы, воспринимаются ими как хобби.

13% представленных выпускниками ШЭПР проектов реализуются в туристической сфере, более 9% - это проекты по раздельному сбору мусора и его переработке, около 8% - производство еды и напитков, 5,6% - проекты в сфере образования. Также на сессиях Школы были представлены проекты в области творчества, экомоды, развития поселков, проекты по производству сувениров и др.

Бизнес, основанный на идеях, представленных на сессиях «Школы экологического предпринимательства», является главным источником дохода для каждого пятого выпускника, 15% участников проекта внедрили в свою жизнь экологичные привычки и/или экологичную составляющую в свой бизнес.

Среди успешных и работающих проектов, запущенных после их презентации на сессиях ШЭПР, - арт-резиденция «Устье», магазин экоодежды Tato Store в Иркутске, линия природной косметики «Вдохновение», производство рыжикового масла «Куйтунское», восстановление Тельминской швейной фабрики, магазин подарков и сувениров «Лесная лавка», благотворительный магазин «Синица», ферма «Милаша» и мн. др.

— Такие проекты как ШЭПР направлены не только на защиту окружающей среды, они имеют экономический и социальный эффекты – обеспечивают устойчивое развитие региона и способствуют формированию экологично мыслящего сообщества, — рассказала Татьяна Драчук, директор по связям с общественностью En+ Group.

«Школа экологического предпринимательства» — партнерский проект En+ Group и фонда «Возрождение Земли Сибирской» по поддержке и развитию экологических бизнес-идей в Байкальском регионе. Участники сессий ШЭПР совместно с экспертами в сфере экологии, бизнеса, финансов и маркетинга разрабатывают бизнес-планы и показывают как экологичные технологии повышают рентабельность любого дела.

— После исследования мы понимаем, кого и с кем нужно познакомить, чтобы выпускники усилили друг друга. Также мы знаем, что наибольшие трудности у выпускников школы возникают в поиске финансов и инвестиций, продвижении своих товаров или услуг. Многим просто не хватает предпринимательского опыта и смелости пойти на риск, чтобы открыть свое дело. Мы будем думать, как с этим работать, — прокомментировала Елена Творогова, руководитель фонда «Возрождение Земли Сибирской».

Она добавила, что возможно, чаще будут проводить встречи выпускников или создадут новый формат, где участники ШЭПР смогут делиться своим опытом.