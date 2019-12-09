Сотрудники Азиатско-Тихоокеанского Банка в Бурятии приняли участие в бизнес-форуме

Администрация Кяхтинскиого района Республики Бурятия организовала площадку для обмена информацией и эффективного сотрудничества между представителями бизнеса, государственными структурами, крупными Банками и всеми заинтересованными лицами.

Участие в мероприятие приняли: руководители и представители Центра экспорта Бурятии, управляющей компании ООО «УК ТОР «Бурятия» (дочернего общества АО «Корпорация развития Дальнего Востока»), филиала Азиатско-Тихоокеанского Банка в Улан-Удэ, предприниматели Кяхтинского района.

Заместитель управляющего по корпоративному бизнесу Баир Буянтуев и начальник офиса и Елена Злыгостева провели презентацию и консультацию предпринимателей по продуктам Банка, в том числе по кредитам с государственной поддержкой. Предпринимателей интересовали вопросы кредитования, лизинга, внешнеэкономической деятельности и расчетно-кассового обслуживания.

- Это важное и интересное мероприятие для предпринимателей Республики. АТБ поддерживает и развивает местный бизнес благодаря собственным и государственным программам. Мы открыты для сотрудничества с местным бизнесом и предлагаем самые выгодные программы и условия кредитования, - рассказал заместитель управляющего по корпоративному бизнесу Азиатско-Тихоокеанского Банка по Республике Бурятия Баир Буянтуев.

Участие в данном форуме позволило вывести взаимоотношения с бизнесом-сообществом Кяхтинского района на качественно новый уровень.