Примсоцбанк снижает комиссию за эквайринг и работу с платежными системами Alipay и Wechat

Акция «Юбилей у нас — подарки для Вас!» проходит в Примсоцбанке с 25 ноября по 25 декабря 2019 года. В рамках акции все желающие могут подключить эквайринг со сниженной до 1,8% комиссией за проведённые операции. Для платёжных систем WeChat и AliPay комиссия снижена до 1,4%.

— Быстрая установка за один визит, сниженные комиссии, бесплатный личный кабинет, современные и надёжные терминалы. Если вы ещё не предлагаете своим клиентам услуги безналичного расчёта или хотите расширять сеть, отличный повод это сделать — отметил Андрей Грудинин, начальник отдела электронного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

При подключении эквайринга клиенту бесплатно предоставляется доступ в личный кабинет. В разделе операции клиенты могут просмотреть список совершённых операций, а также воспользоваться фильтрами для поиска операций по требуемым параметрам. Кроме того, клиентам доступна статистика по таким показателям как выручка, количество платежей и возвратов, средний чек.

— Контролируйте объём выручки, средний чек, а также количество возвратов и платежей в режиме онлайн. — добавил Андрей Грудинин, начальник отдела электронного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Также Банк предлагает использовать популярные китайские сервисы мобильных платежей AliPay и WeChat Pay для увеличения потока покупателей из Китая. Для работы с системой достаточно смартфона или планшета для считывания QR-кодов.

Специалисты Банка отмечают, что использование данных сервисов позволит увеличить уже существующий поток покупателей из Китая или наоборот — привлечь новую аудиторию. Помимо удобной системы оплаты, компания получает комплекс маркетинговых инструментов для эффективного продвижения своих продуктов среди китайских туристов, подавляющее большинство которых пользуется данными платежными системами как внутри своей страны, так и в заграничных поездках.

— Из года в год растёт туристический поток из Китая в Россию, особенно это заметно на Дальнем Востоке нашей страны. Данные системы являются самыми популярными для мобильных платежей в Поднебесной, поэтому их использование обеспечивает комфортную торговлю. Наличие AliPay или Wechat Pay станет конкурентным преимуществом и повысит популярность компании среди китайских туристов, — комментирует Андрей Грудинин, начальник отдела электронного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Для использование китайских платёжных систем нет необходимости в установке сложного оборудования, достаточно смартфона или планшета с приложением для приёма платежей.

Подробности акции «Юбилей у нас – подарки для Вас!» уточняйте в офисах банка, на сайте банка и по телефону единой справочной службы 8(800)200-42-02.