Россельхозбанк дал прогноз развитию свиноводства в стране

На международной научно-практической конференции «Свиноводство-2019», посвященной поиску ответов на глобальные вызовы отрасли, АО «Россельхозбанк» представил экспертное видение ее точек развития.

По прогнозу Банка, в 2019 году снижение цен и рост себестоимости на 5% приведут к уменьшению маржинальности производства свинины с 35 руб/кг до 25 руб/кг. В 2020 году маржинальность может сократиться еще больше – до 20 руб/кг.

«Ключевая причина уменьшения рентабельности отрасли – снижение цен реализации свинины на 7%, вызванное перенасыщением внутреннего рынка. Однако, несмотря на профицит предложения свинины, сохраняется потенциал ввода новых мощностей действующими производителями для удовлетворения потребительского спроса на охлажденное мясо в Сибирском и Дальневосточном федеральном округах. За Уралом маржинальность производства свинины в среднем на 33% выше, чем в центральной части России. По оценке РСХБ, совокупный потенциал ввода мощностей в СФО и ДФО составляет 145 тыс. тонн в живом весе», – рассказал управляющий директор Департамента стратегического развития Россельхозбанка Дмитрий Жиляков.



Эксперт объяснил, что 94% производственных мощностей 20 самых крупных компаний сосредоточено в европейской части России, и спрос в данном регионе полностью удовлетворяется за счет сверхконцентрации в Центрально-Черноземном районе. Одновременно, производители свинины из ЦЧР сталкиваются с повышенной себестоимостью кормов в связи с близостью к основным экспортным каналам зерновых. Удаленность регионов СФО и ДФО обеспечивает пониженную себестоимость и высокие цены реализации на фоне низкой конкуренции – это факторы, формирующие благоприятные условия для развития данного направления за Уралом.



«В среднесрочной перспективе ожидается завершение вертикальной интеграции ведущих игроков отрасли, так как наибольшей маржинальностью обладают компании, где реализуется принцип всей производственной цепочки «от поля до прилавка». В долгосрочной перспективе финансовая устойчивость производителей свинины будет зависеть от роста экспорта», – резюмировал Дмитрий Жиляков.



Россия входит в первую семерку стран-производителей свинины. В 2019 году поставки российской свинины за рубеж, как ожидается, вырастут на 20% и превысят 100 тысяч тонн, в долгосрочной перспективе экспорт может превысить 400-500 тыс. тонн. Среди перспективных рынков для отечественной свинины выделяются Китай, Вьетнам, Южная Корея, Япония.