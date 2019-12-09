С пенсий россиян могут запретить взыскивать долги

Минэкономразвитие России направит два законопроекта в комиссию правительства РФ по законопроектной деятельности. Первый предлагает запретить взыскивать долги со страховых пенсий жителей России. А во втором указывается, что при взыскании долгов с зарплаты должен всегда оставаться. Об этом сообщает «Российская газета».

Первым законопроектом предлагается пополнить список "неприкосновенных" доходов целым рядом пенсий: страховой пенсией по старости, страховой пенсией по инвалидности, накопительной пенсией, а также пенсиями по государственному пенсионному обеспечению, пенсионным обеспечением военнослужащих и правоохранительных органов, а также пособиями по временной нетрудоспособности.

В пояснительной записке указано, что право на социальное обеспечение и пенсии установлено Конституцией России. Однако право взыскивать долги с пенсий нивелирует эти конституционные гарантии, считают авторы законопроекта. Однако авторы законопроекта все же оставляют возможность взыскивать из пенсии отдельные виды долгов - например, задолженность по ЖКХ, а также обязательства по возмещению ущерба после совершения преступления, по уплате административного и судебного штрафа. Но долги все равно нельзя будет взыскать с минимальной пенсии, установленной на уровне прожиточного минимума пенсионера в конкретном регионе.

Таким образом, у пенсионера все равно останется прожиточный минимум - даже если у него есть долги по ЖКХ. Также должен оставаться прожиточный минимум и от зарплаты после взыскания долгов. Для этого предлагается внести поправки в Трудовой кодекс.