С 1 января 2020 года начисление платы за вывоз ТКО в АГО будут рассчитываться исходя из числа проживающих

В Ангарском городском округе с 2020 года начисления за вывоз мусора будут рассчитываться исходя из числа проживающих. В марте текущего года за такой способ оплаты проголосовало наибольшее количество ангарчан. Соответствующие заявления можно было подать на официальном сайте Ангарского городского округа, в администрации и в библиотеках. Как сообщили в пресс-службе мэрии, сейчас ангарчане платят за вывоз мусора с квадратного метра общей площади.

Местным властям от жителей и бизнесменов поступали вопросы по размеру нормативов накопления ТКО и высокому тарифу регионального оператора, в состав которого включены расходы на транспортировку твердых коммунальных отходов до мест захоронения.

В Ангарском округе есть специализированный полигон, расстояние до которого не превышает 22 километров, поэтому усреднение транспортных расходов регионального оператора по отношению к ангарской территории депутаты считают необоснованным. Тем не менее, тариф сегодня по-прежнему составляет 594,53 рубля за кубический метр, при норме накопления – 2,1 м3 с человека в год.

В начале декабря в правительстве региона состоялось заседание рабочей группы, на котором принято решение изменить способ оплаты вывоза ТКО для 22 муниципальных образований Иркутской области. В том числе – и Ангарского округа.

В первом квартале 2020 года администрацией округа проведут анализ выполненных начислений, а также дополнительный опрос населения. При необходимости будет направлено дополнительное обращение в министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области для пересмотра способа начисления.