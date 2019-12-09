Количество ДТП на участках ремонта федеральных автодорог Иркутской области снизилось почти вдвое

На участках ремонта федеральных автодорог Иркутской области в 2019 году произошло 14 ДТП, что на 46% ниже, чем в 2018. Кроме того, общее число ДТП на федеральных трассах региона снизилось на 6% (381 – в 2018 году, 360 – в 2019), меньше стало и погибших в автоавариях (95 человек погибло в 2018 г., 91 погибший – в 2019). К 2024 году необходимо добиться снижения смертности в результате ДТП до уровня, не превышающего четырёх человек на 100 тыс. населения. Об этом сообщает Упрдор "Прибайкалье".

Чтобы обеспечить безопасность участников дорожного движения установили ограждения, сигнальные столбики и оформили остановки.

В 2020 году предусмотрена установка дополнительных опор искусственного электроосвещения, а также устройство шумовых и переходно-скоростных полос движения.

Кроме того, Упрдор «Прибайкалье» устанавливает фотовидеофиксацию нарушений правил дорожного движения. К 2021 году на федеральных трассах Иркутской области, находящихся в оперативном управлении ведомства, будет работать 70 таких комплексов, установленных за счёт средств федерального и регионального бюджета.