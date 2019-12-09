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Общежитие педагогического колледжа горело в Бохане

9 декабря 2019

В общежитии педагогического колледжа на ул. Инкижинова в п. Бохан утром 9 декабря случился пожар. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, произошёл на первом этаже двухэтажного брусового здания. 

На момент прибытия пожарно-спасательных горели коридор и бытовые помещения, была угроза распространения на второй этаж. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 7 человек, никто не пострадал.

В 12.20. открытое горение ликвидировано на площади 159 кв.м. Сейчас ликвидируют последствия пожара. Привлечено 54 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России – 45 человек и 13 единиц техники.

Причина пожара пока неизвестна.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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