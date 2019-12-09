В Иркутской области 10 декабря пойдет снег

В Иркутской области 10 декабря будет переменная облачность. Местами небольшой снег, днем в западных и северо-западных районах небольшой, местами умеренный снег. Ветер западный, северо-западный с переходом днем на юго-восточный 4-9 м/с, ночью местами порывы до 14 м/с. Об этом сообщает Иркутскгидромет.

Температура ночью -17,-22°, местами -27,-32°, днем -9,-14°, при облачной погоде -19,-24°, местами в западных районах -2,-7°.

В Иркутске прогнозируют переменная облачность, ночью небольшой снег, ветер северо-западный 4-9 м/с, порывы до 12 м/с, днем преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 3-8 м/с, температура ночью -17,-19°, днём -10,-12°.