Россияне потратят на алкоголь к Новому году 3,7 тыс. рублей

Россияне на алкоголь к Новому году готовы потратить 3,7 тыс. рублей, показал опрос потребителей. Это чуть больше трети от общего объема трат на праздничный стол, который оценивается в 10 тыс. рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на глобальную компанию-измерителя Nielsen.

84% опрошенных намерены затариться игристыми винами и шампанским. На втором месте по популярности оказалось вино (59% респондентов), на третьем — водка (40%).

В прошлом году цены на алкоголь остались на том же уровне, что и в 2017-м: игристое вино в среднем стоило 275 рублей за бутылку, а импортный коньяк — 2338 рублей. Продажи в предновогоднюю неделю выросли — на 13% и 12% для игристого вина и коньяка соответственно.

Сезонных скачков цен на алкоголь, в том числе в предновогодний период, не бывает, говорит глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФФРА) Вадим Дробиз.