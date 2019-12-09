Муниципалитетам Иркутской области оказывают правовую помощь

Правительство Иркутской области разработало более 200 модельных муниципальных правовых актов, предназначенных для городских округов, муниципальных районов, а также городских и сельских поселений. Перечень документов постоянно пополняется, в следующем году планируется разработать еще не мене 70 актов. Об этом сообщили в областной администрации.

Правительство Иркутской области разработало более 200 модельных муниципальных правовых актов, предназначенных для городских округов, муниципальных районов, а также городских и сельских поселений. Перечень документов постоянно пополняется, в следующем году планируется разработать еще не мене 70 актов. Об этом сообщили в областной администрации.



Такая работа проводится для методической помощи муниципальным образованиям. Успешность деятельности по реализации вопросов местного значения определена наличием в муниципалитете регулирующих правовых актов и их соответствием действующему федеральному и областному законодательству. Но, как правило, квалифицированные специалисты-юристы есть в штате администраций только крупных МО – городских округов и муниципальных районов.



Предлагаемые модельные акты учитывают особенности организации местного самоуправления в Иркутской области, требования областных законов и иных областных правовых актов. Многие модельные акты предлагаются в вариантах, учитывающих различный статус главы в муниципальных образованиях разного уровня, особенности организации работы в небольших по штатной численности местных администрациях, особенности предоставления муниципальных услуг с привлечением многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг.



Модельные муниципальные правовые акты систематизированы по 27 сферам законодательства, в соответствии с которым обеспечивается решение вопросов местного значения. Каждый модельный акт согласован с прокуратурой Иркутской области.

Такая работа проводится для методической помощи муниципальным образованиям. Успешность деятельности по реализации вопросов местного значения определена наличием в муниципалитете регулирующих правовых актов и их соответствием действующему федеральному и областному законодательству. Но, как правило, квалифицированные специалисты-юристы есть в штате администраций только крупных МО – городских округов и муниципальных районов.



Предлагаемые модельные акты учитывают особенности организации местного самоуправления в Иркутской области, требования областных законов и иных областных правовых актов. Многие модельные акты предлагаются в вариантах, учитывающих различный статус главы в муниципальных образованиях разного уровня, особенности организации работы в небольших по штатной численности местных администрациях, особенности предоставления муниципальных услуг с привлечением многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг.



Модельные муниципальные правовые акты систематизированы по 27 сферам законодательства, в соответствии с которым обеспечивается решение вопросов местного значения. Каждый модельный акт согласован с прокуратурой Иркутской области.