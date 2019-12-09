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На Ольхоне пройдёт фестиваль ледовых скульптур «Olkhon Ice Fest»

9 декабря 2019

Первый фестиваль ледовых скульптур «Olkhon Ice Fest» пройдет с 22 по 24 февраля на острове Ольхон. Тема конкурса «Лед это жизнь». Как сообщают организаторы, 17 февраля участники международного конкурса начнут работать над ледовыми скульптурами.

Для проведения фестиваля на льду Байкала построят ледовый городок c детской площадкой, сценой, кафе, лабиринтом. Украшением городка станут конкурсные работы и фотозона в этническом стиле, выполненная профессиональными мастерами.

Жители Ольхонского района и приглашенные артисты организуют тематические выступления творческих коллективов, спортивные состязания, конкурсы, мастер – классы, дегустации блюд русской и бурятской кухни.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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