Октябрьский округ Иркутска очищают от снега 320 дворников

В Октябрьском округе Иркутска на очистке территории от снега ежедневно работают более 320 дворников, а также около 40 единиц техники. В округе 1675 многоквартирных жилых домов, которые обслуживают около 70 управляющих компаний и порядка 40 ТСЖ и ТСК. Об этом сообщили в городской администрации.

От снега чистят подходы к подъездам, ступени крылец, отмостки домов, тротуары и проезжая часть. Также обязательны уборка крыш для предотвращения образования сосулек. Уборка должна выполняться по мере скопления, при этом снежный покров не должен превышать 30 см. Для безопасности передвижения автотранспорта и пешеходов дороги и тротуары обрабатывают песчано-гравийной смесью.

За ненадлежащую уборку предусмотрен штраф от 5 тысяч до 55 тысяч рублей.