Владельцы АЗС на Дальнем Востоке заявили о нехватке зимнего дизельного топлива

Независимые АЗС в Приморском крае и промышленные предприятия не могут получить достаточное количество зимнего дизельного топлива. Об этом РБК рассказал глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок «Комплект-Сервис» Владимир Чирсков.

Топливо можно купить только на нефтебазах «Нефтегазхолдинга» и «Роснефти». Но из-за недостаточной емкости нефтебазы и загруженности железнодорожной станции (к ней привязана нефтебаза) «регулярно происходит сбой выдачи топлива», - говорит Владимир Чирсков.

Помимо этого, чтобы получить топливо на «Нефтегазхолдинге» бензовозы вынуждены ждать до 10 часов в сутки. Нефтебаза отгружает дизель по заявкам покупателей всего по 1 т в день, добавляет Чирсков.

На бирже покупать дизельное топливо невыгодно: в пересчете на 1 л биржевая цена выше розничной на 5 руб., заключает собеседник РБК.

Такие же проблемы появились и у владельцев АЗС в Восточной Сибири. «Наступили холода, спрос на зимнее дизельное топливо увеличился, а предложение — нет, поэтому биржевые цены выросли», — отмечают эксперты.

ФАС обсуждает ситуацию с дизелем на совещаниях, в том числе с владельцами розничных сетей Дальнего Востока и Сибири, говорит начальник управления регулирования ТЭКа и химии Дмитрий Махонин. По его словам, правительство сейчас обсуждает различные пути решения этой проблемы.