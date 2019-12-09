Новый сквер открыли в Усть-Куте

Новый сквер открыли в Усть-Куте возле стадиона «Водник» по проекту «Городская среда». Об этом сообщили в Законодательном собрании Иркутской области.

За время проведения работ в сквере у стадиона «Водник» были демонтированы старые конструкции, созданы условия для катания на скейт-досках, восстановлены и смонтированы лестничные сходы, уложена плитка и бордюры, обустроены тротуары, площадки для детского городка и спортивных игр. Также установлены лавочки и освещение. Общая стоимость работ – около 37 млн рублей.

Территорию для благоустройства выбрали местные жители. В 2020 году финансирование проекта «Народные инициативы» увеличат на 200 млн рублей.