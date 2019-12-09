В Иркутской области трудоустроили 330 жителей пострадавших от наводнения территорий

В Иркутской области с сентября временно трудоустроили 330 жителей пострадавших от наводнения территорий. В том числе работников организаций, расположенных на затопленных территориях. Более 300 безработных приняли участие в оплачиваемых общественных работах. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Предоставлена финансовая помощь 20 гражданам на организацию собственного дела по следующим видам деятельности: парикмахерские услуги, розничная торговля, предоставление косметических услуг, сервис по ремонту легковых и грузовых автомобилей, деятельность такси, строительство и ремонт зданий, оказание услуг населению (ремонт бытовой техники), обработка древесины, изготовление изделий из массива дерева, пчеловодство, разведение птицы.