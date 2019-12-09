С 2018 года объем вложений в недвижимость вырос на 30%

По итогам 2019 года инвесторы могут потратить на покупку коммерческой недвижимости и земли в России до $3,8 млрд — в 1,3 раза больше, чем в прошлом году. Двигателем роста стали не покупки торговых центров и гостиниц, а вложение в землю. Пишет в своем материале РБК.

Аналитики ожидают, что более трети вложений в этом году придутся на декабрь.

Как сообщает партнер Colliers International Станислава Бибика, за 11 месяцев 2019 года российские инвесторы вложили в коммерческую недвижимость $1,3 млрд, а по итогам года этот показатель достигнет $2,32 млрд. это на $77 млн меньше, чем годом ранее.

Партнер Cushman & Wakefield Денис Соколов прогнозирует общий объем инвестиций более оптимистично — $2,8 млрд. «Это на $500 тыс. больше, чем в прошлом году, однако недостаточно для того, чтобы наполнить ликвидностью сектор коммерческой недвижимости», — уверен Соколов, добавляя, что ожидает роста инвестиций в 2020 году до $3,3–3,9 млрд.

Если добавить к этим цифрам данные о сделках с еще не построенными проектами, фактически — с землей, то получится другая картина. По оценке CBRE, в недвижимость, землю и строящиеся объекты в России в этом году уже инвестировано $2,6 млрд, а к концу года объем сделок составит $3,8 млрд, что в 1,3 раза больше, чем в прошлом году, говорит руководитель отдела рынков, капитала и инвестиций CBRE Ирина Ушакова.



