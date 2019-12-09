Архитекторов и застройщиков из 56 регионов России начали обучать Стандарту комплексного развития территорий

В начале декабря в Москве стартовал семинар по практическому применению Стандарта КРТ, который объединил около 400 специалистов из 56 регионов России. Организовали семинар ДОМ.РФ и КБ Стрелка. Сообщает РБК.

Сейчас Стандарт КРТ носит больше рекомендательный характер, но постепенно он переходит в нормативно-технические документы и начинает применяться на практике. На декабрь 2019 года стандарт включает в себя шесть книг и четыре каталога.

Применение Стандарта КРТ особенно актуально для небольших компаний в регионах, которые не могут позволить себе нанимать дорогие архитектурные бюро или держать собственные команды проектировщиков. При этом проекты, реализованные по стандарту, имеют более высокий рыночный потенциал — спрос на такие проекты выше уже сейчас и продолжит расти.

Стандарт КРТ — это документ, который по поручению председателя правительства России был разработан Минстроем России и ДОМ.РФ вместе с КБ Стрелка. Стандарт предлагает готовые решения по планированию кварталов, жилых комплексов, общественных пространств, квартир.