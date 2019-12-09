Иркутская область направила в консолидированный бюджет 377 млрд рублей налогов и сборов - на 6% больше, чем в прошлом году

В консолидированный бюджет Российской Федерации от налогоплательщиков, территориально расположенных в Иркутской области, за десять месяцев 2019 года направлено более 377 млрд рублей налогов и сборов, что почти на 22 млрд рублей или 6% выше уровня поступлений января – октября 2018 года.

Из общей суммы доходов в федеральный бюджет поступило 234 млрд рублей или 62%, в консолидированный бюджет Иркутской области – 132 млрд рублей или 35%, в том числе в доходы местных бюджетов – около 21 млрд рублей. В Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства направлено 11 млрд рублей акцизов на нефтепродукты (или 3% от общей суммы налогов и сборов).

Кроме того, в социальные внебюджетные фонды поступило 88 млрд рублей страховых взносов, что почти на 10% выше уровня аналогичного периода 2018 года, в том числе в Пенсионный фонд Российской Федерации – почти 70 млрд рублей, в Фонд обязательного медицинского страхования – 16 млрд рублей, в Фонд социального страхования – больше 2 млрд рублей. Темп роста поступлений страховых взносов выше темпа роста фонда заработной платы.

Объем поступления платежей в федеральный бюджет за десять месяцев 2019 года составил 234 млрд рублей, что на 12 млрд рублей или 7% выше уровня аналогичного периода 2018 года. В структуре доходов федерального бюджета 62% приходится на налог на добычу полезных ископаемых – почти 144 млрд рублей. При этом поступления НДПИ на 4 млрд рублей или 3% выше уровня января – октября 2018 года. Данный рост обусловлен изменением коэффициента, характеризующего динамику мировых цен на нефть, используемого при расчете налога.

Налогом на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, обеспечен 31% доходов федерального бюджета (или около 72 млрд рублей).