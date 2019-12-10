Сбербанк участвует в финансировании строительства ветропарка

Сбербанк и портфельная компания Фонда развития ветроэнергетики (совместный инвестиционный фонд, созданный на паритетной основе ПАО «Фортум» и Группой «РОСНАНО») заключили соглашение о финансировании строительства ветроэлектростанции мощностью 100 МВт в Ростовской области.

Планируется, что Гуковская ВЭС начнет поставлять электроэнергию на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в первом полугодии 2020 года. На ее территории будут размещены 26 ветроэнергетических установок Vestas мощностью 3,8 МВт каждая.

Кредитная линия предоставляется портфельной компании Фонда развития ветроэнергетики – ООО «Третий Ветропарк ФРВ» – на основе принципов проектного финансирования, согласно которым ключевым денежным потоком для обслуживания долга будет служить выручка по договорам о предоставлении мощности генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии.

Ольга Харламова, вице-президент, директор Департамента кредитования ключевых клиентов Сбербанка:

«Мы очень рады успешному закрытию сделки, которое стало возможным благодаря усилиям проектных команд банка и клиента. Данная сделка является первым шагом на пути сотрудничества Сбербанка и Фонда развития ветроэнергетики, созданного ПАО «Фортум» и Группой «РОСНАНО» с целью инвестирования в ветроэнергетику на территории России».

Марио Мацидовски, вице-президент по финансам ПАО «Фортум»:

«Мы рады начавшемуся сотрудничеству со Сбербанком, которое поможет нам реализовать проект строительства Гуковской ВЭС в Ростовской области. В целом инвестиционная программа Фонда развития ветроэнергетики предполагает ввод в эксплуатацию почти 2 ГВт ветрогенерации в России до 2024 года, и мы намерены активно взаимодействовать с финансовыми институтами при строительстве объектов возобновляемой энергетики».

Алишер Каланов, руководитель Инвестиционного дивизиона ВИЭ ООО «УК «РОСНАНО»:

«Мы приветствуем начало сотрудничества со Сбербанком. Его участие в финансировании проекта поможет нам построить Гуковскую ВЭС в Ростовской области. В целом инвестиционная программа Фонда развития ветроэнергетики предполагает ввод в эксплуатацию почти 2 ГВт ветрогенерации в России до 2024 года. Крупнейшие российские финансовые институты проявляют большой интерес к проектам Фонда, и мы намерены с ними активно сотрудничать».