ВТБ: более 85 тысяч человек провели оплату Аэроэкспресса на турникетах

С начала этого года более 85 тысяч человек совершили оплату проезда на Аэроэкспрессе с помощью турникетов бесконтактной оплаты. Эквайринг процесса обеспечивает банк ВТБ.

ВТБ обеспечил оборудованием для приема бесконтактных банковских карт все выходы из зон Аэроэкспрессов в аэропортах Москвы. Каждый турникет оснащен ридером для оплаты проезда картами и другими устройствами с бесконтактной технологией. Сервис позволяет совершить поездку, не покупая билет в кассе. Пассажиру достаточно приложить к считывающему устройству турникета карту или смартфон, поддерживающий Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay. Транзакцию можно совершить с помощью браслета, смартфона и часов с функцией бесконтактной оплаты. После этого со счета клиента спишется сумма, эквивалентная стоимости поездки на Ааэроэкспрессе.

«Сервис оплаты проезда на турникетах Аэроэкспресса наглядно показывает всем клиентам удобство и безопасность использования бесконтактных банковских карт. Не надо тратить время на покупку билета — проездной будет всегда под рукой. Это особенно актуально, когда опаздываешь на самолет, а к кассам и билетоматам выстроились очереди. Со своей стороны традиционно мы стараемся обеспечить наших клиентов новыми и современными технологиями, которые максимально упростят привычные действия для наших клиентов», — отметил Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ.

«Бесконтактная оплата проезда на турникетах — сервис, который пользуется популярностью у наших пассажиров, позволяя им экономить свое время. Условия пользования очень просты: для оплаты проезда пассажиру достаточно приложить бесконтактную платежную карту или смартфон к считывающему устройству турникета. Для успешного проведения операции оплаты необходимо соблюсти всего одно условие: на карте должно быть достаточное количество денежных средств для приобретения билета, — прокомментировала Алина Бисембаева, генеральный директор «Аэроэкспресс».