Жительница поселка Агинское получила 100 тысяч рублей на открытие своего бизнеса благодаря проекту «Мама-предприниматель»

В Чите успешно завершился федеральный образовательный проект по поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель». Представительницы городов и поселков Забайкальского края прошли бесплатное обучение основам предпринимательства. Первое место на конкурсе бизнес-идей в рамках проекта занял проект создания шахматной школы и ее мобильного приложения жительницы поселка Агинское Даримы Нимаевой. Её бизнес-идея получит воплощение благодаря гранту 100 000 рублей от Благотворительного фонда Амвэй «В ответе за будущее».

В течение пяти дней участницы проекта в Чите участвовали в лекциях и мастер-классах, работали над собственными бизнес-проектами и получали персональные рекомендации от опытных предпринимателей.

В финале обучения состоялся конкурс бизнес-проектов, где претенденты на победу презентовали экспертному жюри свои бизнес-идеи. В конкурсное жюри вошли представители комитета по развитию женского предпринимательства Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», регионального Центра инноваций и поддержки предпринимательства, центра «Мой бизнес», Благотворительного фонда Амвэй «В ответе за будущее», банка «Открытие» (федерального партнера проекта «Мама-предприниматель»), уполномоченный по защите прав предпринимателей, предприниматель – победитель прошлого года, а также предприниматели г. Читы.

Лучшим по мнению экспертного жюри стал проект Даримы Нимаевой. Она получила грант в 100 тысяч рублей от Благотворительного фонда Амвэй «В ответе за будущее» и сертификат на обслуживание в банке «Открытие», которые помогут в воплощении её бизнес-идеи: создании шахматной школы и мобильного приложения. Дарима является мамой двоих детей и более 20 лет занимается шахматами. Получив образование в Санкт-Петербурге, она вернулась в родной поселок и теперь работает в Забайкалье.

Победителем в номинации «Лучшая финансовая модель» стала Наталья Савкина с проектом «Брусничка» - производство чипсов из фруктов (фрипсов) и пастилы из дикоросов, произрастающих на территории Забайкальского края.

Банк «Открытие» предоставил всем участницам проекта «Мама-предприниматель» возможность воспользоваться специальными предложениями, в числе которых бесплатное открытие и обслуживание расчетного счета, а также бесплатное обучение на платформе Open Academy.

«С каждым годом доля женщин-предпринимателей в России растет. Образовательный проект «Мама-предприниматель» является отличной возможностью для женщин, задумывающихся об открытии своего дела, сделать первые шаги в этом направлении. Банк «Открытие» видит большой потенциал в развитии женского предпринимательства. В 2019 году в рамках партнерства в проекте «Мама-предприниматель» мы обновили пакеты услуг для малого бизнеса, и создаем специальные продукты и предложения для женщин-предпринимателей,» - отметил Сергей Новиченко, заместитель управляющего банком «Открытие» в Забайкальском крае.

Федеральный образовательный проект «Мама-предприниматель» дает возможность женщинам в декретном отпуске, мамам несовершеннолетних детей, а также женщинам, состоящим на учете в службе занятости, бесплатно пройти пятидневный тренинг, получить ценные советы экспертов и реализовать свои бизнес-идеи. Проект реализуется Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) и Комитетом по развитию женского предпринимательства Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Соорганизатором и грантодателем выступает Благотворительный фонд Амвэй «В ответе за будущее». Официальным партнером мероприятия выступает Банк «Открытие».

В 2019 году проект «Мама-предприниматель» охватит 50 регионов России.