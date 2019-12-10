Иркутские школьники нарисовали будущее коммунальных платежей

Школьники Иркутской области представили свой взгляд на настоящее и будущее коммунальных платежей. Конкурс детского рисунка, организатором которого выступил Байкальский банк Сбербанка, стартовал 1 октября 2019 г. и завершился 7 декабря подведением итогов. Творческая акция проводилась в рамках проекта по повышению финансовой грамотности населения, реализуемого Правительством РФ, и была направлена на популяризацию современных способов оплаты коммунальных услуг, расширение кругозора у детей.

По условиям конкурса школьники младшего и среднего возраста, в любой технике рисования (гуашь, акварель, пастель, масло, карандаши, фломастеры и т.д.), могли представить свои работы в двух номинациях:

- «Как оплачивают услуги ЖКХ и другие платежи жители вашего города»;

- «Как в будущем люди будут оплачивать услуги».

Конкурс проходил при поддержке департаментов образования гг. Иркутска, Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского, Черемхово, Бодайбо, Саянска. Свои работы на конкурс представили 240 школьников данных территорий.

Ефимова Дарья Андреевна, заместитель управляющего Иркутского отделения №8586 ПАО Сбербанк:

«Общими усилиями наш банк, вместе с педагогами муниципалитетов, этим мероприятием стремились сформировать у детей интерес к ответственному потреблению коммунальных услуг. Конкурс должен помочь школьникам в получении первых знаний о процессе оплаты за свет, воду, тепло – все то, чем ЖКХ обеспечивает комфорт проживания. Это тоже финансовая грамотность. Детские работы превзошли все наши ожидания – и настоящее, и будущее платежей на конкурсе рисунков было представлено богатой палитрой реальности и фантазии».

Экспозиция рисунков школьников Иркутска в течении нескольких дней была размещена в холле центрального офиса Байкальского банка в г. Иркутске. Рисунки детей других муниципалитетов можно было увидеть в аккаунтах Инстаграма, созданных специально для всех территорий – участника конкурса. Победители в номинациях были названы в каждом городе отдельно.