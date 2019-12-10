На развитие образования Иркутская область получит 2 млрд рублей

Федеральный центр одобрил Иркутской области все девять заявок на предоставление 2 млрд рублей по нацпроекту "Образование". Об этом сообщает "Интерфакс-Сибирь".

По федеральному проекту "Успех каждого ребенка" в регионе будут созданы три кванториума: в 2020 году в Усолье-Сибирском, в 2022 году в Братске и Усть-Илимске. Также будут приобретены девять мобильных кванториумов.

Два центра выявления и поддержки одаренных детей планируют открыть в поселке Листвянка Иркутского района и у Теплых озер в Слюдянском районе.

По проекту "Современная школа" в 232 сельских школах организуют центры гуманитарного и инженерного профиля "Точка роста".

В 2020-2021 годах по проекту "Цифровая образовательная среда" обновят материально-техническую базу 395 образовательных учреждений, в том числе в 37 колледжах и техникумах.

Также в Братске и Усть-Илимске будут созданы центры цифрового образования детей так называемые "IT-Кубы".

Кроме того, по проекту "Учитель будущего" планируется создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов и центров оценки профмастерства.