Большинство россиян считают, что зарплаты учителей должны быть одинаковы во всех регионах страны

59% россиян считают, что необходимо пересмотреть систему оплаты труда педагогов так, чтобы при одинаковой нагрузке не было разницы в заработной плате учителей в разных населенных пунктах страны. Как сообщает Superjob, в опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.



Число сторонников инициативы растет с увеличением уровня дохода респондентов: 55% среди россиян с зарплатой менее 30000 руб. и 66% среди опрошенных с доходом более 80000 руб. в месяц. Мужчины одобряют предложение Совета Федерации активнее женщин (62 и 55% соответственно). Среди россиян старше 45 лет сторонников инициативы больше, чем среди более молодых граждан (64%).

Совет Федерации выступил с предложением выровнять зарплаты учителей по всей стране, создав единую систему оплаты труда, т.к. сейчас доходы учителей различаются в регионах в несколько раз.