Примсоцбанк запустил переводы через «Систему быстрых платежей» в интернет-банке и мобильном приложении

Для клиентов Примсоцбанка стал доступен новый сервис Банка России - Система быстрых платежей (СБП), позволяющий физическим лицам делать мгновенные переводы по номеру мобильного телефона в любой банк – участник СБП.

Для совершения быстрого перевода нужно выбрать в меню приложения банка пункт «Система быстрых платежей», счет, с которого будет произведен платеж, ввести номер мобильного телефона получателя и сумму перевода. В течение нескольких секунд после подтверждения операции плательщиком деньги будут переведены и станут доступны получателю. Для перевода не обязательно иметь карту любой из платежных систем, достаточно счета.

— Благодаря Системе быстрых платежей стало удобно переводить деньги по номеру телефона не в рамках одного-двух банков, как это было ранее, а между любыми банками – участниками СБП. Комиссия за такие переводы значительно снижена, а на текущем этапе у многих банков, в том числе и в нашем – вовсе отсутствует. Ранее существующая граница между банками, регионами и платёжными системами стирается — отметил Андрей Грудинин, начальник отдела электронного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». — Рекомендуем всем воспользоваться новым сервисом.

Скачать мобильное приложение или зайти в Интернет-банк «ПримСоц Л@йн» клиенты могут по ссылке на официальном сайте Банка. С актуальным списком банков-участников СБП можно ознакомиться по ссылке.

Подробную информацию о переводах через Систему быстрых платежей можно получить на сайте банка, а также в офисах или по телефону единой справочной службы 8(800)200-42-02.