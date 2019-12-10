ВТБ открыл новый офис в Железногорске-Илимском Иркутской области

В Железногорске-Илимском состоялось открытие нового офиса ВТБ. Он стал 33-м самостоятельным подразделением, обслуживающим клиентов-физических лиц в Иркутской области.

Операционный офис ВТБ, соответствующий современным стандартам, находится в центре города, по адресу Железногорск-Илимский, квартал №8, дом 22. В непосредственной близости располагаются административные здания, объекты социальной инфраструктуры, основная городская транспортная развязка.

В новой точке продаж клиенты банка могут открыть накопительный счет или вклад, оформить «Мультикарту», подать заявку на кредит наличными и совершить другие необходимые операции. Кроме того, у клиентов есть возможность подключиться к web-версии ВТБ-Онлайн и в дальнейшем получать большинство банковских услуг дистанционно.

В круглосуточной зоне самообслуживания установлены два банкомата, с помощью которых клиенты могут в любое время осуществить необходимые платежи и переводы, пополнить счет, внести платеж по кредиту, а также снять наличные. Устройства оснащены современной технологией recycling, которая позволяет обеспечить длительную работу банкомата без остановок на инкассацию, что является значительным преимуществом для пользователя.

«Чтобы стать банком первого выбора для клиентов Иркутской области, для нас стратегически важно не только развивать цифровые технологии и дистанционные сервисы обслуживания, но и предоставить возможность получить консультацию или услугу в офисе банка, в зависимости от того, какой способ общения удобен клиенту, – отметила управляющий ВТБ в Иркутской области Александра Макарова. – Открывая современный полноценный офис в Железногорске, мы улучшаем условия обслуживания и расширяем спектр банковских услуг, которыми могут воспользоваться жители региона и гости города».