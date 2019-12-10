Онлайн-марафон «Как подготовить бизнес к Новому году?»

Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ приглашает принять участие в онлайн-марафоне «Как подготовить бизнес к Новому году?» Марафон стартует сегодня и продлится 5 дней. Каждый день эксперты Университета бизнеса в прямом эфире будут освещать самые горячие предновогодние темы, актуальные для предпринимателей!

Марафон будет проходить на странице Университета бизнеса в Инстаграм (https://www.instagram.com/uralsib_delo/).

Первый вебинар в рамках марафона на тему «Что изменится в законодательстве для бизнеса в 2020 году?» состоится сегодня, 9 декабря, в 15:30 МСК. Спикер Университета, старший партнер, руководитель налоговой и административной практики юридической компании «Варшавский и партнеры» Владлена Варшавская, расскажет о наиболее важных правовых изменениях

Во вторник, 10 декабря, состоится эфир на тему «Как подвести итоги работы с сотрудниками?». Спикер: Ольга Черепанова, предприниматель и бизнес-консультант в области стратегического планирования и выхода из операционки, собственник сети туристических агентств.

Тема прямого эфира в среду, 11 декабря - «Как продавать в 2020 году? Трансформация мышления». Спикер: Кристина Петрухнова, эксперт по эффективным коммуникациям и переговорам. Основатель и Генеральный Директор Центра информационной поддержки бизнеса «Аспект».

В четверг, 12 декабря, присоединяйтесь к трансляции на тему «Нужно ли поздравлять бизнес-партнёров». Спикер: Максим Киселев, основатель кадрового агентства komanda.pro.

В пятницу, 13 декабря, ждем вас на прямом эфире «Тренды-2020». Спикер: Дмитрий Афанасьев, победитель конкурса «Лидеры России», советник губернатора Новгородской области

Для участия в онлайн-марафоне необходимо пройти регистрацию по ссылке https://bank-uralsib.timepad.ru/event/1136930/ и подписаться на аккаунт проекта Университет бизнеса в Инстаграм.

Точное время эфиров уточняйте в аккаунте Университета бизнеса (@uralsib_delo).