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Ледовую переправу через р. Лена открыли в Киренском районе

10 декабря 2019

В Киренском районе Иркутской области открыли ледовую переправу Киренск – Алексеевск на реке Лена. По ней разрешен проезд автомобильного транспорта весом до 5 тонн. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, при благоприятной погоде и удовлетворительном состоянии ледового полотна перправой можно будет пользоваться до весны. 

Выезжать на лёд нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/ч. Перед выездом необходимо отстегнуть ремни безопасности, опустить стекла в автомобиле, приоткрыть двери.

На ледовой переправе запрещено останавливаться, нельзя допускать развороты, обгоны, заправку транспортных средств горючим.

Ездить при плохой видимости (туман или пурга) не рекомендуется.

На переправе запрещается пробивать лунки для рыбной ловли и других целей, выезжать за оградительные вешки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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