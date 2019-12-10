В Иркутской области 11 декабря пойдёт снег

В Иркутской области 11 декабря прогнозируют переменную облачность. Ночью небольшой, местами умеренный снег, в северо-западных, центральных районах умеренный снег, в северо-восточных, Катангском, южных районах небольшой снег, днём по области небольшой снег. Ветер юго-восточный, юго-западный 2-7 м/с, местами порывы ночью до 12 м/с, днём до 14 м/с. Об этом сообщает Иркутскгидромет.

Температура ночью -12,-17°, при прояснении -22,-27°, в западных районах -5,-10°, при прояснении -14,-19°, днём -2,-7°, при облачной погоде -12,-17°, в Катангском, Киренском, северо-восточных районах ночью -22,-27°, при прояснении -31,-36°, днём -13,-18°, местами -23,-28°.

В Иркутске будет переменная облачность. Утром и днём небольшой снег, ветер юго-восточный, юго-западный 3-8 м/с. Температура ночью -14,-16°, днём -5,-7°.