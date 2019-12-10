Наследников топ-менеджеров компаний-банкротов могут заставить платить по долгам

В делах о банкротствах ожидается новая категория людей. Ими могут стать наследники топ-менеджеров, которые обанкротили компанию, но скончались до того, как долг был переведен на них. Сообщают Ведомости.

Такой прецедент появился с делом о банкротстве компании «Амурский продукт». В нем один из кредиторов компании подал иск с требованием вернуть ему долги и привлечь к ответственности заместителя гендиректора Михаила Шефера, но он умер и в 2017 году дело закрыли.

Имущество самого Шефера унаследовали его жена и дети. Кредитор настаивал, что именно они должны выплатить долг в пределах наследственной массы.

Для того, чтобы защитить себя от субсидиарной ответственности, обвиняемый должен объяснить разумность своих решений, - говорят эксперты. В случае, когда обвиняемого уже нет в живых, наследники не могут рассчитывать на полноценную защиту, потому что в полной мере и корректно мотивировать деловые поступки другого человека почти невозможно.

Бизнес вновь задумается о том, стоит ли вообще регистрировать активы на себя, если субсидиарная ответственность становится буквально вездесущей, и может больше уйти в тень, говорит арбитражный управляющий Евгений Семченко