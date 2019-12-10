Citigroup опробовала новый подход к организации офисного пространства

Сейчас банк отказался от индивидуальных кабинетов и строгой рассадки. Помимо этого компания планирует открыть террасу на крыше, где сотрудники смогут заниматься йогой. Как поясняет гендиректор Майкл, все это нужно, чтобы конгломерат работал как одно целое. Сообщает Forbes со ссылкой на Bloomberg.

Одной из задач архитекторов и дизайнеров было разместить 12 000 человек там, где раньше работали 9000, указывает Bloomberg. Для этого банку пришлось отказаться от большого числа индивидуальных рабочих кабинетов и перестать закреплять рабочие за людьми. Теперь сотрудники приходят на работу и садятся на любое свободное место.

Такое решение позволяет эффективно использовать 30% рабочих мест — столько в среднем пустует каждый день из-за ухода сотрудников в отпуск, на больничный или поездок в командировки.

Такое решение также позволило установить в офисе тренажеры, там же, создатели проекта планируют проводить групповые занятия по модным направлениям. В следующем году на крыше здания откроется терраса, на ней сотрудники смогут брать уроки йоги.

Рабочее пространство трейдеров стало более шикарным, пишет Bloomberg: их пересадили в помещение с панорамными окнами и 43-дюймовыми мониторами на столах. На каждом этаже штаб-квартиры будут работать кафе, в которых можно купить пиццу, смузи или роллы.

В результате реновации сотрудники банка, работающие с физлицами, впервые будут сидеть вместе с теми, кто работает с институциональными клиентами. «До 2008 года или около того мы на самом деле были компанией, появившейся в результате серии слияний. Мы хотим удостовериться, что будем работать вместе как единая компания», — заключил Корбат.