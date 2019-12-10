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Многодетная семья выиграла 100 тысяч рублей в акции Иркутского района

10 декабря 2019

Семья Татьяны и Виктора Трудневых из села Мамоны Иркутского района выиграла в акции «Вместе в будущее», проводившейся среди семей, в которых в День народного единства 4 ноября родился ребенок. Сертификат на 100 тысяч рублей им вручили 9 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета. 

Всего на звание победителя акции претендовали шесть семей. Но в ходе рассмотрения их заявок выяснилось, что большая их часть не зарегистрированы на территории Иркутского района. На финальном этапе рассмотрения осталось две семьи, из них по критериям акции были выбраны Трудневы. Учитывалось количество воспитываемых детей, длительность проживания в районе.  

Семья Трудневых воспитывает четверых детей. По решению супругов полученные деньги они направят на частичное погашение ипотеки за дом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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