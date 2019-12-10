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Перевозки контейнеров на ВСЖД с начала года выросли на 12,8%

10 декабря 2019

За 11 месяцев 2019 года на Восточно-Сибирской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено 315,8 тыс. контейнеров ДФЭ, что на 12,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Сообщает пресс-служба ВСЖД.

Во внутреннем сообщении отправлено 78,1 тыс. ДФЭ (+8,3%), в транзитном – 18,4 тыс. ДФЭ (-19,1%), в экспортном – 169,9 тыс. ДФЭ (+5,5%), в импортном – 49,3 тыс. ДФЭ (+104,3%).

Перевозка груженых контейнеров во всех видах сообщения в январе-ноябре выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,8% и составила 252,8 тыс. ДФЭ (перевезено более 3,6 млн тонн грузов, +6,8%), в том числе:

  • лесные грузы – 111,7 тыс. (+15%);
  • бумага – 42,3 тыс. ДФЭ (-14,6%);
  • промышленные товары – 18,5 тыс. (+18%);
  • автомобили и комплектующие – 18,6 тыс. (+279,3%);
  • цветные металлы – 15,4 тыс. (+24%);
  • химикаты и сода – 12,4 тыс. (-12,1%);
  • метизы – 8,7 тыс. ДФЭ (+35,8%);
  • лом черных металлов – 7,3 тыс. (-8,6%);
  • машины, станки, двигатели – 6,4 тыс. (-15%);
  • черные металлы – 2,6 тыс. (-0,8%);
  • остальные и сборные – 1,9 тыс. (+16,6%);
  • химические и минеральные удобрения – 1,8 тыс. (+60,7%);
  • нефть и нефтепродукты – 1 тыс. (-23,3%);
  • строительные грузы– 0,8 тыс. (+18,5%).

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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