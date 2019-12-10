Перевозки контейнеров на ВСЖД с начала года выросли на 12,8%

За 11 месяцев 2019 года на Восточно-Сибирской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено 315,8 тыс. контейнеров ДФЭ, что на 12,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Сообщает пресс-служба ВСЖД.
Во внутреннем сообщении отправлено 78,1 тыс. ДФЭ (+8,3%), в транзитном – 18,4 тыс. ДФЭ (-19,1%), в экспортном – 169,9 тыс. ДФЭ (+5,5%), в импортном – 49,3 тыс. ДФЭ (+104,3%).
Перевозка груженых контейнеров во всех видах сообщения в январе-ноябре выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,8% и составила 252,8 тыс. ДФЭ (перевезено более 3,6 млн тонн грузов, +6,8%), в том числе:
- лесные грузы – 111,7 тыс. (+15%);
- бумага – 42,3 тыс. ДФЭ (-14,6%);
- промышленные товары – 18,5 тыс. (+18%);
- автомобили и комплектующие – 18,6 тыс. (+279,3%);
- цветные металлы – 15,4 тыс. (+24%);
- химикаты и сода – 12,4 тыс. (-12,1%);
- метизы – 8,7 тыс. ДФЭ (+35,8%);
- лом черных металлов – 7,3 тыс. (-8,6%);
- машины, станки, двигатели – 6,4 тыс. (-15%);
- черные металлы – 2,6 тыс. (-0,8%);
- остальные и сборные – 1,9 тыс. (+16,6%);
- химические и минеральные удобрения – 1,8 тыс. (+60,7%);
- нефть и нефтепродукты – 1 тыс. (-23,3%);
- строительные грузы– 0,8 тыс. (+18,5%).