Перевозки контейнеров на ВСЖД с начала года выросли на 12,8%

За 11 месяцев 2019 года на Восточно-Сибирской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено 315,8 тыс. контейнеров ДФЭ, что на 12,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Сообщает пресс-служба ВСЖД.

Во внутреннем сообщении отправлено 78,1 тыс. ДФЭ (+8,3%), в транзитном – 18,4 тыс. ДФЭ (-19,1%), в экспортном – 169,9 тыс. ДФЭ (+5,5%), в импортном – 49,3 тыс. ДФЭ (+104,3%).

Перевозка груженых контейнеров во всех видах сообщения в январе-ноябре выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,8% и составила 252,8 тыс. ДФЭ (перевезено более 3,6 млн тонн грузов, +6,8%), в том числе: