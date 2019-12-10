Что РУСАДА собирается делать с отстранением России от международных соревнований?

9 декабря исполком WADA единогласно решил отстранить Россию на 4 года от участия в крупных международных соревнованиях уровня Олимпиад и чемпионатов мира. Сообщает в своем материале Forbes.

Помимо этого, стране запрещено проводить крупные турниры и она обязана выплатить крупный штраф. WADA предлагал еще более жесткие санкции —запрет на участие российских атлетов в Олимпиаде в Токио и Пекине, даже в нейтральном статусе.

У российской стороны есть 21 день на подачу апелляции в Спортивный арбитраж (CAS) в Лозанне. По решению совета учредителей WADA, право на апелляцию получили и ОКР, федерации и МОК.

Апелляционную стратегию России предсказать сложно — и в WADA, и в МОК не раз заявили, что считают манипуляции с базой доказанными действиями и осуждают их. Однако руководитель ОКР Станислав Поздняков на проходившем в выходные олимпийском саммите в Лозанне решительно заявил, что на Олимпиаде-2020 российские атлеты будут выступать в составе комитета России, так как против ОКР никаких обвинений предъявлено не было.

Если CAS не согласится с апелляцией российской стороны, то спортсмены из России на соревнованиях уровня Олимпиады и чемпионата мира будут выступать под нейтральным флагом. При этом отсылки в названиях не будет, спортсмены возьмут на себя аббревиатуру ANA — «авторизованный нейтральный спортсмен».

Санкции коснутся и футбольной сборной, если на ЧМ-2022 в Катаре сборная сможет участвовать, в случае прохождения квалификации, только под нейтральным флагом.

В ближайшее время WADA, вероятно, сформулирует «дорожную карту» для восстановления РУСАДА, а с ним — и полноценного спортивного статуса страны. При этом статус РУСАДА не изменится.