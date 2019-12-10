В Иркутской области с новым сервисом «Ростелеком Книги» стали доступны 150 тысяч книг

Новый цифровой сервис «Ростелеком Книги» запустил «Ростелеком» совместно с онлайн-библиотекой «ЛитРес». Теперь абонентам услуги «Домашний интернет» на всех тарифных планах доступны более 150 000 произведений зарубежных и отечественных авторов на условиях подписки или покупки по специальной цене. Об этом сообщила пресс-служба провайдера.

Весь контент – а сюда входят мировая и российская классика, новинки и бестселлеры – можно читать онлайн на сайте «Литрес» или в удобном одноименном приложении. Перед загрузкой можно ознакомиться с фрагментом произведения, а персонализированные рекомендации и тематические подборки помогут сделать выбор.

– В “Ростелеком Книги” – только легальный качественный контент. Мы выступаем за цивилизованное приобретение интеллектуальной собственности: книг, музыки, фильмов», – отметил директор по работе с массовым сегментом Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Теленкевич.

Подписку на «Ростелеком Книги» можно оформить в едином личном кабинете за 199 рублей в месяц. Выгоднее подписаться на онлайн-библиотеку сразу на три, шесть или двенадцать месяцев, снизив стоимость месяца таким образом до 539, 999 и 1899 рублей соответственно. Пользователям доступен бесплатный тестовый период на 14 дней. Для абонентов «Ростелекома» на книги, которые не включены в базовую подписку, действует скидка в 20 процентов.

– “Ростелеком Книги” значительно экономит мои средства. Стоимость последней моей покупки была 349 рублей за книгу, а здесь полугодовая подписка стоит меньше двух отдельно приобретенных произведений, – сообщила иркутянка, пользователь сервиса Татьяна Сиднева.

Все подробности о платформе «Ростелеком Книги», подписках и акциях доступны на сайте https://irkutsk.rt.ru/books и по единому бесплатному номеру 8 800 100 08 00. Также по этому номеру можно оставить заявку на подключение сервиса.