В Иркутской области определили десятку лучших компаний

Десять компаний Иркутской области вошли в проект «Региональные чемпионы Иркутской области». Как сообщили в региональном правительстве, проект нацелен на выявление и адресную административную поддержку стабильно растущих региональных технологических компаний, обладающих потенциалом значительного роста и экспорта своей продукции.

Участниками могли стать частные компании, зарегистрированные в Иркутской области в 2015 году и ранее. Их выручка должна быть от 25 миллионов рублей в год с ежегодным ростом не менее 10% за последние три года.

Отбор происходил в три этапа. Финалистов очно оценивал экспертный совет, в состав которого вошли представители Высшей школы экономики и Министерства экономического развития РФ.

В итоге победителями и обладателями звания «Региональные чемпионы Иркутской области» стали ООО «ПК Спирит», группа компаний СКБ-Прибор, компании «Азия мьюзик», ISP system, ITSumma, «Сота», ООО «СибПрибор», ООО «Травы Байкала», LiveExtracts, ООО «Оптосервис», ООО «ЛайнСиб Плюс». Им будет оказана поддержка со стороны министерства экономического развития Иркутской области и институтов развития региона.