Мед резко подорожает?

Холодное лето и массовая гибель пчел в разных регионах страны привели к крайне низкому урожаю меда в 2019 году. Как это отразится на рынке меда и стоит ли россиянам делать запасы сладкого лакомства уже сегодня – до возможного резкого подорожания или ухудшения качества? Попробуем выяснить.[photo 58856]

Почему исчезают пчелы

Вымирание пчел – проблема общемировая, не только российская. В текущем году с ней столкнулись США, Бразилия и многие другие страны.

Причин много. Первая – всё большее использование пестицидов и агрохимикатов. Желая поддержать национальное сельское хозяйство, правительства многих стран упрощают правила применения таких веществ, а последние представляют опасность для пчел. Сокращению количества пчел способствует ухудшение экологической ситуации в целом.

Другая причина – распространение монокультур в растениеводстве, что не позволяет создать достаточно разнообразную пищевую базу для пчел. В этом году гибели насекомых и снижению производства меда также способствовала погода – жара в начале лета, которую сменили аномальные холода и дожди.

Проблемы пчеловодства в России

Одной из проблем развития пчеловодства в России является его слабое регулирование.

Пчеловодством у нас занимаются в основном в личных подсобных хозяйствах, значительная часть пчеловодов нигде не зарегистрирована. Существующие нормы и правила часто противоречат друг другу. Для развития пчеловодства необходимо принимать меры по охране пчел и их кормовой базы, в том числе через ужесточение законодательства об использовании пестицидов и агрохимикатов.

В целом пчеловодство – непростая и довольно затратная отрасль, в которой пока недостаточно инвестиций: как со стороны частного бизнеса, так и государства. Стратегия развития пчеловодства тоже отсутствует. В таких условиях после потерь, связанных с гибелью пчел, многие не готовы заниматься этим бизнесом снова.

Что будет с медом

Массовая гибель пчел, проблемы в развитии пчеловодства в целом могут привести к печальным последствиям.

От опыления пчелами зависит урожайность многих продовольственных культур, в том числе огурцов, помидоров, яблок, ягод, подсолнечника и др., а также кормовых растений. Обострится продовольственная проблема, существенные потери понесут национальные экономики стран, столкнувшихся с вымиранием пчел. Развитие пчеловодства, напротив, могло бы повысить урожайность отдельных сельскохозяйственных культур.

Вполне вероятно, что в будущем нас ждет подорожание и ухудшение качества меда.

Такой вывод позволяет сделать анализ изменений средних по России потребительских цен на мед в 2013-2019 годах. По данным Росстата, наиболее резкий рост цен на мед произошел в 2015-2016 годах. То же самое характерно для абсолютного большинства товаров на российском потребительском рынке – цены выросли после изменения политической ситуации в 2014 году, сопутствующих ей западных санкций и ответного продовольственного эмбарго.

В 2017 году рост цен на мед замедлился, что также соответствует общероссийским тенденциям потребительского рынка, а в 2018-м цены даже снизились. В текущем году, учитывая погодные условия и массовую гибель пчел, цен на этот продукт вновь возросли, превысив значения всех предыдущих лет.

В сложившихся условиях в 2020 году следует ожидать дальнейшего роста потребительских цен на мед – вероятно, в диапазоне от 25 до 50%.

Наряду с ростом цен возможно и ухудшение качества меда на российском потребительском рынке. Во-первых, даже натуральный мёд все чаще будет содержать пестициды. Во-вторых, снижение объемов производства при наличии спроса и на фоне роста цен приведет к распространению фальсифицированной и контрафактной продукции.

Поможет Китай?

Уже сегодня на российском рынке распространяется мед китайского производства. Китай – признанный мировой лидер в производстве этого продукта. Внешнеторговые отношения между Россией и Китаем в последние годы активно развиваются, по итогам 2018 года объем торговли между двумя государствами уже превысил 100 млрд долл. США. При этом в структуре российско-китайской трансграничной торговли преобладает китайский экспорт. В таких условиях заполнение российского рынка медом из КНР видится вполне вероятным.

Елена Майорова, доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова