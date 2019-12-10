Доля квартир-студий в новостройках России составляет 9%

Студии составляют 9% всего предложения квартир в новостройках России, при этом их доля сильно варьирует в разных регионах страны. К такому выводу пришли специалисты портала Domofond.ru, которые проанализировали структуру предложения в новостройках и «новой вторички».

Регионы, где студий больше всего

В 15 субъектах Федерации доля студий в новостройках равна или превышает 10%. Максимальная доля в Республике Коми — 19,4% (и еще 32,3% приходится на однокомнатные квартиры). Второе место — у Санкт-Петербурга – 19,1%. За ним следует Ленинградская область: здесь 16,1% предложения принадлежит студиям. Десятку регионов-лидеров замыкает Республика Адыгея, где на квартиры-студии приходится 11,3% предложения, а на однокомнатные – рекордные 60,8%.

Значительный объем строящихся студий и маленьких «однушек» в Санкт-Петербурге и Ленобласти становится проблемой. Правительство Ленинградской области борется с таким форматом жилья: так, недавно было выпущено специальное постановление главы региона, где в новостройках ограничили количество «однушек» небольшого метража (в том числе студий).

«Квартиры-студии — это ходовой товар. В расчете за объект студии стоят дешево и быстро продаются. Их покупают в том числе для сдачи в аренду и вложения свободных средств. А в переводе на квадратные метры такие квартиры, как правило, дороже, чем двух- и трехкомнатные, то есть выгоднее для застройщика, — комментирует главный редактор портала недвижимости Domofond.ru Ирина Филатова. — Но если студии и «однушки» превалируют, это создает множество проблем для самих жителей. Мнфраструктура не успевает за резким ростом плотности населения, и качество жизни в таких районах ниже, чем в кварталах, где квартирография сбалансирована».

Регионы с минимальной долей студий

В 21 регионе на студии приходится не более 3% предложения в новостройках и на «новой вторичке». Так, в Марий Эл квартиры этого типа составляют лишь 0,1% предложения (но «однушки» — почти 50%). Второе с конца место у Дагестана (0,8%). Доля студий в Костромской и Брянской области равна 1%.