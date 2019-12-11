Иркутяне стали чаще страховать свои квартиры

За 9 месяцев 2019 года жители Иркутской области заключили 234,4 тыс. договоров страхования имущества физлиц (ИФЛ) — на 5% больше, чем за январь-сентябрь 2018 года. В целом по стране россияне оформили 34,6 млн таких договоров — рост составил 5,2%, сообщает пресс-служба СК "Сбербанк страхование".

г. Тулун Иркутской области. Наводнение в 2019 году.

В январе – сентябре 2019 года граждане получили более 146 тыс. выплат по страховым случаям с имуществом на общую сумму 6,5 млрд рублей, свидетельствуют данные Банка России. Средняя выплата по одному страховому случаю увеличилась на 23% до 44,6 тыс. рублей. Сборы по договорам ИФЛ составили 49,5 млрд рублей — на 8,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

К страхованию имущества физлиц на страховом рынке относят страхование квартир и частных строений, залоговое страхование имущества, страхование бытовой техники, гаджетов, багажа и других объектов. Некоторые компании, в частности «Сбербанк страхование», включают в эту группу и страхование банковских карт.

Лидером по количеству заключенных договоров ИФЛ стал Московский регион (столица и область). Здесь оформлено 19,7 млн договоров страхования — 56,8% от общего количества. На втором месте расположился Санкт-Петербург и Ленобласть (953,3 тыс. договоров, 2,8%), на третьем — Татарстан (762,3 тыс., 2,2%).

«СК «Сбербанк страхование» прогнозирует дальнейший рост этого рынка — примерно на 10% в год. Количество договоров страхования имущества физлиц продолжит расти за счет снижения ставок по ипотеке и увеличения спроса на страхование жилья от ЧС благодаря популяризации нового закона, который вступил в силу в августе 2019 года», — отмечает руководитель управления по страхованию имущества СК «Сбербанк страхование» Валерия Юрова.