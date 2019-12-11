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За Олимпиаду под нейтральным флагом только 37% россиян

11 декабря 2019

В России 42% граждан против выступления спортсменов в Токио под нейтральным флагом. Они считают, что, если их подготовка оплачивается на бюджетные деньги, то выступать под нейтральным флагом — это предательство. Об этом сообщили в Superjob. 

37% считают подобный вариант допустимым, считая, что несправедливо лишать спортсменов возможности участия в ОИ 2020». 21% затруднился с ответом.

Больше всего тех, кто противится подобному повороту событий, — среди россиян старше 35 лет (45%).

В опросе участвовали 1600 респондентов (341 населенный пункт).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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