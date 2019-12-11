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Иркутский аграрный университет занял 6 место рейтинге «зелёных» университетов России

11 декабря 2019

Иркутский аграрный университет занял 6 место среди самых «зеленых» университетов России, 2 место среди российских аграрных вузов, 224 место среди университетов мира. Результаты представил мировой рейтинг «зелёных» университетов – GreenMetric. Об этом сообщила пресс-служба вуза. 

В этом году GreenMetric World University Rankings ранжировал 780 университетов из 85 стран мира по их приверженности идеям устойчивого развития и созданию «экологически чистой» инфраструктуры. Рейтинг оценивал университеты по 6 параметрам: удобство инфраструктуры, транспортная политика, программы по переработке отходов, использование энергоэффективных технологий, сохранение водных ресурсов, а также образование в контексте устойчивого развития.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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